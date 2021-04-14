Новые асфальтобетонные смеси позволят прослужить покрытию до 12 лет вместо 8.

Ленинградские дорожники переходят на новые асфальтобетонные смеси для дорог. Благодаря новой смести, увеличатся межремонтные сроки — до 12 лет вместо 8. Новшество в технологии дорожного строительства будут применять в Ленобласти начиная с 2023 года.

В «Ленавтодоре» рассказали, что каркас дороги станет прочнее, качества щебня повысится, но и расходы на производство будут выше. Начнут испытывать смеси на главных трассах Петербурга и Ленобласти. Об этом рассказали ЛенТВ24.