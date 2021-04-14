Праздник «Алые паруса» пройдет 25 июня в Петербурге

Выпускной «Алые паруса» состоится в Северной столице в этом году 25 июня. Однако до сих пор точно неизвестно место и формат проведения праздника.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга в среду, 14 апреля. Сообщается, что место проведения и формат мероприятия будут определяться организационным комитетом с учетом ситуации вокруг коронавируса.

Напомним, прошлый выпускной «Алые паруса» состоялись в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Ранее поступала информация, что праздник все же состоится очно, если не возникнет кардинальных изменений в эпидемиологической обстановке