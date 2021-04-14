Ленобласть лидирует в реализации практик по благоустройству территорий

Ленинградская область заняла первое место в реестре лучших практик Минстроя России, реализованных в 2020 году.

До нынешнего года Ленинградская область в данном рейтинге занимала второе место, однако сейчас занимает лидирующую позицию, обогнав СПБ, Московскую область и республику Татарстан.

В сумме Минстрой отметил лучшими двенадцать реализованных проектов на территории области, из которых шесть разработаны Центром компетенций Ленинградской области.

Ранее стал известен облик будущей школы в Гатчине. Об этом мы писали в одном из своих материалов.