Сотрудников МЧС, тушивших «Невскую мануфактуру», представят к ордену Мужества

Трое спасателей, доблестно исполнявших свой долг при ликвидации пожара на «Невской мануфактуре», указом президента РФ удостоятся высокой награды. К сожалению, один из них получит награду посмертно.

Об этом стало известно Коммерсанту. Соответствующее распоряжение Владимир Путин подписал в среду, 14 апреля. Документ опубликован на сайте Кремля.

К ордену Мужества представлены Антон Соколов и Борис Старковский, которые получили сильные ожоги и сейчас находятся в больнице. Также высокую награду посмертно получит Илья Белецкий, командир пожарно-спасательной части № 64 Невского района, погибший при тушении фабрики.