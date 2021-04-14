Сотрудников МЧС, тушивших «Невскую мануфактуру», представят к ордену Мужества

Трое спасателей, доблестно исполнявших свой долг при ликвидации пожара на «Невской мануфактуре», указом президента РФ удостоятся высокой награды. К сожалению, один из них получит награду посмертно.
Об этом стало известно Коммерсанту. Соответствующее распоряжение Владимир Путин подписал в среду, 14 апреля. Документ опубликован на сайте Кремля.
К ордену Мужества представлены Антон Соколов и Борис Старковский, которые получили сильные ожоги и сейчас находятся в больнице. Также высокую награду посмертно получит Илья Белецкий, командир пожарно-спасательной части № 64 Невского района, погибший при тушении фабрики.
Вам будет интересно
Сообщается, что уровень сложности пожара на Октябрьской набережной снижен до минимального. Некоторые участки фабрики продолжают тлеть. Об этом во вторник, 13...
13.04.2021 143