Улица Крепостная в Выборге теперь станет свободной от автомобилей

Речь идет об участке улицы от Крепостного моста до Выборг-Паласа. Также сообщается, что улица станет пешеходной и в будние дни.

Об этом стало известно Выборг ТВ в среду, 14 апреля. Решение о запрете движения автотранспорта не только в выходные, но и будние дни по улице Крепостной было принято на комиссии по безопасности дорожного движения.

Данное решение связано с многочисленными жалобами местных жителей — водители не соблюдали ограничения выходного дня, действующих на участке Крепостной. Теперь улица будет полностью закрыта для автомобилей.

В скором времени администрация Выборга начнет разработку схему автомобильного движения с учетом пешеходной зоны и установит соответствующие знаки.