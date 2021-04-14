Улица Крепостная в Выборге теперь станет свободной от автомобилей

Автор: Анастасия Щербакова
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Речь идет об участке улицы от Крепостного моста до Выборг-Паласа. Также сообщается, что улица станет пешеходной и в будние дни. 

Об этом стало известно Выборг ТВ в среду, 14 апреля. Решение о запрете движения автотранспорта не только в выходные, но и будние дни по улице Крепостной  было принято на комиссии по безопасности дорожного движения.

Данное решение связано с многочисленными жалобами местных жителей — водители не соблюдали ограничения выходного дня, действующих на участке Крепостной. Теперь улица будет полностью закрыта для автомобилей.

В скором времени администрация Выборга начнет разработку схему автомобильного движения с учетом пешеходной зоны и установит соответствующие знаки.

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14.04.2021 114
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