Директора «Невской мануфактуры» арестовали на два месяца

Невский районный суд Петербурга арестовал до 11 июня Максима Макеева, генерального директора сгоревшей фабрики на Октябрьской набережной. Задержанный просил домашний арест.

Об этом сообщает в среду, 14 апреля объединенная пресс-служба судов города. Максим Макеев проходит подозреваемым по уголовному делу о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека.

Максимальное наказание по данной статье предусматривает до шести лет лишения свободы. Задержание гендиректора и его заместителя произошло во вторник, 13 апреля.