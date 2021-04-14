В России готовится законопроект, который позволит увеличить количество животноводческих хозяйств

В Госдуму был внесен новый законопроект, согласно которому фермеры смогут получить статус племенных хозяйств без образования юридического лица. По оценкам автора проекта, это должно вдвое увеличить количество племенных хозяйств в России.

Соответствующий документ в среду, 14 апреля представил депутат Госдумы от Ленинградской области, член фракции «Единая Россия» Сергей Яхнюк на заседании Комитета по аграрным вопросам.

«На сегодняшний день к фермерским хозяйствам по племенному животноводству применяются те же требования, что и к организациям. Это ставит их в неравное положение с организациями и не дает возможности фермерам вести свою деятельность в области племенного животноводства. Даже для ИП без образования юридического лица смена ИП на статус юрлица является сложной», — отметил депутат.

Законопроект будет направлен на снятие лишних бюрократических барьеров — полномочия по выдаче документов фермерам будут переданы с федерального на региональный уровень.

По словам Сергея Яхнюк, если закон будет принят, количество фермерских хозяйств по таким направлениям как пчеловодство, коневодство, овцеводство и козоводство увеличится вдвое.