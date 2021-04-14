В России готовится законопроект, который позволит увеличить количество животноводческих хозяйств

В Госдуму был внесен новый законопроект, согласно которому фермеры смогут получить статус племенных хозяйств без образования юридического лица. По оценкам автора проекта, это должно вдвое увеличить количество племенных хозяйств в России.
Соответствующий документ в среду, 14 апреля представил депутат Госдумы от Ленинградской области, член фракции «Единая Россия» Сергей Яхнюк на заседании Комитета по аграрным вопросам.
Законопроект будет направлен на снятие лишних бюрократических барьеров — полномочия по выдаче документов фермерам будут переданы с федерального на региональный уровень.
По словам Сергея Яхнюк, если закон будет принят, количество фермерских хозяйств по таким направлениям как пчеловодство, коневодство, овцеводство и козоводство увеличится вдвое.