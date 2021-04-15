В Ленобласти осудят работника локомотивного депо, по халатности которого погиб машинист

Мастеру участка ООО «ЛокоТех-Сервис» грозит до пяти лет лишения свободы.

Трагический случай произошел в мае 2019 года. Во время перегонки электровоза по маршруту «Янега – Яндеба», машинист получил травмы в связи с неисправность контрольно-измерительного прибора. В результате происшествия мужчина погиб.

Следствие установило, что мастер участка не проверил качество работ по техническому обслуживанию электровоза ВЛ-10У № 1029 и разрешил его выпуск на линию в непроверенном состоянии.

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