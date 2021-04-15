В Дании полностью отказались от вакцины AstraZeneca и приостановили использование Johnson & Johnson

В среду 14 апреля в Дании состоялась пресс-конференция, на которой Управление здравоохранения страны сообщило об отказе использования вакцины британско-шведской компании AstraZeneca.

Сёрен Брустрём – глава управления также заявил, что было принято решение временно не использовать препарат Johnson & Johnson. По словам эксперта, вакцина AstraZeneca будет полностью исключена из программы вакцинации.

Ведомство предполагает, что это связано с неоднократными случаями образования тромбов, кровотечений и низкого количества тромбоцитов.

Танья Эриксен – представитель управления обращает внимание, что Дания – первая страна, которая полностью отказалась от AstraZeneca, несмотря на уверенность в эффективности данной вакцины.