Коллективный иммунитет к Covid-19 петербуржцы будут иметь уже к лету

Автор: Анастасия Щербакова
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Ученые Европейского университета и специалисты клиники «Скандинавия» заявили, что порядка 70 % жителей Петербурга обзаведутся к концу мая антителами к коронавирусу.

Данные были озвучены на основе последних исследований. Среди 78 участников с подтвержденным коронавирусом, принявших участие в испытаниях, у которых уже был подтвержденный тест на COVID-19, повторно заболел только один из респондентов.

Однако развитие коллективного иммунитета у петербуржцев также будет зависеть от стабильности эпидемиологической ситуации и от возникновения новых штаммов вируса.

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