Черногория примет российских туристов в отпуск без тестов на коронавирус

Для российских граждан, въезжающих на территорию Черногории, могут отменить тесты на Covid-19. Об этом пишет министр финансов и соцзащиты страны Милойко Спайич в Twitter на русском языке.

Информацией поделился портал РИА Новости. На данный момент не известно, каким образом и когда будет утверждено данное решение.

«Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон 2021 для граждан Российской Федерации, Республики Белоруссии, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование», — написал министр финансов и соцзащиты Черногории.