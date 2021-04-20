Черногория примет российских туристов в отпуск без тестов на коронавирус

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Для российских граждан, въезжающих на территорию Черногории, могут отменить тесты на Covid-19. Об этом пишет министр финансов и соцзащиты страны Милойко Спайич в Twitter на русском языке.

Информацией поделился портал РИА Новости. На данный момент не известно, каким образом и когда будет утверждено данное решение.

«Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон 2021 для граждан Российской Федерации, Республики Белоруссии, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование», — написал министр финансов и соцзащиты Черногории.
Вам будет интересно
Черногория примет российских туристов в отпуск без тестов на коронавирус Черногория, тест на коронавирус, Отдых за границей, лето 2021, коронавирус
Россия приостановит авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня
Полёты из России в Танзанию и Турцию будут прекращены с 15 апреля по 1 июня. Об этом стало известно в...
12.04.2021 852
Автор