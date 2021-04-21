«Приморский УПК» изменит схему газификации Выборгского района

«Приморский УПК» совместно с администрацией Приморского городского поселения инициировали изменения в схеме газификации Выборгского района для промышленного и социального развития региона.

Благодаря достигнутым соглашениям между правительством Ленинградской области и «Газпромом» на территории Выборгского района будет построена газораспределительная станция (ГРС) «Глебычево» и межпоселковый газопровод через Приморск в Ермилово с отводом в морской порт, Глебычево и Прибылово.

Мощность ГРС составит 32,2 тыс. куб. м/час или около 300 млн куб. м/год. Строительные работы начнутся после окончания проектно-изыскательных – в 2022 году. А завершится строительство в 2025 году.