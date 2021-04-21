Постоянный запах гари из кафе тревожил жительницу Петербурга, поскольку кафе располагается прямо под её квартирой.

Женщина, живущая на Каменноостровском проспекте обратилась в суд из-за кафе, расположенного прямо под её квартирой. Работа заведения постоянно тревожила петербурженку. Самая главная жалоба была на запах гари, круглосуточно исходящий с первого этажа. Женщина хотела взыскать 400 тысяч рублей от кафе через суд.

В итоге Красносельский районный суд присудил в пользу женщины 50 тысяч рублей. Об этом рассказали 78.ru.