За минувшие три года в Северной столице создали и модернизировали почти 700 рабочих мест для инвалидов.
Губернатор Александр Беглов подписал сегодня постановление о мерах поддержки трудоустройства инвалидов. Бюджетные средства выделят на создание и модернизацию рабочих мест для людей с ограниченными возможностями и их трудоустройство. Власти также субсидируют для этих целей работодателей, направит средства на профподготовку и образование этой категории людей.
— Трудоустройство инвалидов — важное направление соцполитики города. Мы создаём для них полноценные рабочие места с современным оборудованием и заработной платой не ниже МРОТ. Это способствует не только занятости маломобильных горожан, но и развитию самих производств, — отметил градоначальник.
Об этом рассказали 78.ru.
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