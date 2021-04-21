В Петербурге займутся созданием рабочих мест для инвалидов и их трудоустройством

Автор: Анастасия Щербакова
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Какие предприятия обязаны теперь предоставить рабочие места для инвалидов

За минувшие три года в Северной столице создали и модернизировали почти 700 рабочих мест для инвалидов.

Губернатор Александр Беглов подписал сегодня постановление о мерах поддержки трудоустройства инвалидов. Бюджетные средства выделят на создание и модернизацию рабочих мест для людей с ограниченными возможностями и их трудоустройство. Власти также субсидируют для этих целей работодателей, направит средства на профподготовку и образование этой категории людей.

— Трудоустройство инвалидов — важное направление соцполитики города. Мы создаём для них полноценные рабочие места с современным оборудованием и заработной платой не ниже МРОТ. Это способствует не только занятости маломобильных горожан, но и развитию самих производств, — отметил градоначальник.

Об этом рассказали 78.ru.

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21.04.2021 76
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