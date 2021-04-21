В ночь на 22 апреля в Ленобласти ожидается мокрый снег

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: ГУ МЧС по Ленобласти

В Ленинградской области в предстоящие сутки ожидается облачная погода с прояснениями. Днем 22 апреля температура поднимется до +17 градусов. 

Прогноз передает региональное ГУ МЧС. Так, в четверг, 22 апреля, в большинстве районов области пройдет небольшой дождь. Ночью в некоторых районах обещают дождь с мокрым снегом.

Утром местами также возможен туман. При этом температура воздуха ночью составит от -1 до +4 градусов, а днем потеплеет до +17.

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