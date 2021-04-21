Момент столкновения двух авто на Софийской попал на видео

В Петербурге в среду, 21 апреля на мокрой трассе двое автомобилистов не поделили полосу дорожного движения, спровоцировав ДТП.

Видео разместили в группе ДТП и ЧП/Санкт-Петербург 21 апреля, в среду. Судя по кадрам, водитель черного седана не хотел пропускать белый кроссовер на свою полосу движения.

В результате за время маневров по мокрой дороге автомобили притерлись порядка трех раз. Столкновение было не сильным. В ДТП никто не пострадал.