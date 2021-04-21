В Ленобласти «масштабной протестной активности» не зафиксировали

В Выборге и Гатчине, в день проведения протестных акций, горожане спокойно ходят по своим делам, несмотря на активную ранее агитацию.

Об этом сообщают корреспонденты Online47. В Гатчине и Выборге представители оппозиционных штабов обещали сегодня самые активные события, однако вместо протестов и задержаний, на площадях прогуливаются и дышат свежим воздухом мамочки с колясками.

Позже, в Выборге все же появились несколько человек, вероятно, собиравшихся поддержать протест, однако плакатов, лозунгов и ярко выраженных политических убеждений при них не было.

При этом в Гатчине на призывы никто не откликнулся, а в Мурино, Токсово и в Киришах были замечены только одиночные пикеты.