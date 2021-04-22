На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 22 апреля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 22 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):

км 42-44 (н.х.), ограничение скорости движения в сторону Пскова с 08:00 до 17:00, очистка осевой;

км 158-178, ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00, заделка трещин в а/б покрытии.

А-181 «Выборг – Светогорск»:

км 0-48+800 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка автопавильонов и тротуаров.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 32+800 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, окрашивание перильного ограждения и бортового камня.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;

км 0-27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы механизированным способом и вручную;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;

км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;

км 72-74 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов.

Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 15 ограничение скорости движения в направлении г.Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт СБО;

км 56-59, 74-79 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия;

км 39-41 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, покраска БК.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»: