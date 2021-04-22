«Главные ценности — это семья и здоровье», — спикер ЗакС Ленобласти прокомментировал послание Президента

Председатель ЗакСобрания Ленобласти Сергей Бебенин принял участие в церемонии обращения президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию в Центральном выставочном зале «Манеж».
Сергей Бебенин сообщил, что в своем Послании Президент России определил основные направления развития страны, обозначил главные ценности — это семья и здоровье.
Он добавил, что важно, что все задачи по повышению уровня жизни россиян, восстановлению рынка труда, выработке дополнительных мер поддержки малого и среднего бизнеса — имеют реальные сроки выполнения.
Он отметил, что многие предложения партии «Единая Россия» нашли отражение в Послании Президента.
Вчера, 21 апреля, президент РФ обратился с ежегодным обращением к Федеральному Собранию. О чем говорил Владимир Путин и какие изменения ждут жителей Ленобласти, читайте по ссылке.