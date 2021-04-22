«Главные ценности — это семья и здоровье», — спикер ЗакС Ленобласти прокомментировал послание Президента

Председатель ЗакСобрания Ленобласти Сергей Бебенин принял участие в церемонии обращения президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию в Центральном выставочном зале «Манеж».

Сергей Бебенин сообщил, что в своем Послании Президент России определил основные направления развития страны, обозначил главные ценности — это семья и здоровье.

«Президент посвятил большую часть послания тому, как помочь гражданам и экономике. Ключевая задача — обеспечить рост реальных доходов россиян и добиться прогресса в борьбе с бедностью. В Ленобласти эта работа ведется постоянно. У нас действуют меры поддержки для семей с детьми — это пособие при рождении ребенка, ежемесячные выплаты, региональный материнский капитал. Дополнительные меры поддержки, которые предложил Президент, такие как поддержка неполных семей, беременных женщин, семей с детьми, позволят многим помочь. Мамы и семьи, которые воспитывают детей, должны получать поддержку государства, а не переходить в категорию нуждающихся», — подчеркнул Сергей Бебенин.

Он добавил, что важно, что все задачи по повышению уровня жизни россиян, восстановлению рынка труда, выработке дополнительных мер поддержки малого и среднего бизнеса — имеют реальные сроки выполнения.

«Большим шагом вперед и помощью бизнесу будет отмена устаревших норм и лишних проверок», — сказал спикер областного парламента.

Он отметил, что многие предложения партии «Единая Россия» нашли отражение в Послании Президента.

Вчера, 21 апреля, президент РФ обратился с ежегодным обращением к Федеральному Собранию. О чем говорил Владимир Путин и какие изменения ждут жителей Ленобласти, читайте по ссылке.