На «Газпром Арене» планируют вакцинировать болельщиков ЕВРО-2020

Это не отменит необходимости ПЦР-тестов.

По информации издания ТАСС, на «Газпром Арене» могут вакцинировать болельщиков чемпионата Европы по футболу.

Отмечается, что вакцинация не будет обязательной. Получение прививки не отменит необходимости ПЦР-тестов.

В настоящее время прорабатывается вопрос о допуске иностранных болельщиков на матчи чемпионата, которые пройдут в Санкт-Петербурге.