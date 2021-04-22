На «Газпром Арене» планируют вакцинировать болельщиков ЕВРО-2020

Это не отменит необходимости ПЦР-тестов.
По информации издания ТАСС, на «Газпром Арене» могут вакцинировать болельщиков чемпионата Европы по футболу.
Отмечается, что вакцинация не будет обязательной. Получение прививки не отменит необходимости ПЦР-тестов.
В настоящее время прорабатывается вопрос о допуске иностранных болельщиков на матчи чемпионата, которые пройдут в Санкт-Петербурге.
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16.04.2021 198