Незаконные протесты собрали по всей России всего 14,5 тысяч участников

Незаконные протесты в поддержку «берлинского пациента» не смогли собрать даже 3% от заявленного количества.

По информации издания Online47, организаторы, ранее ссылавшиеся на большое количество участников митингов, «сели в лужу».

Отмечается, что не менее 70% от зарегистрированных на сайте будущих участников массового «протеста» оказались обычными фейками.

От начального количества «зарегистрированных» участников протестов на улицы вышло в 10 раз меньше, а именно 14,4 тысячи человек.

Стоит отметить, что это всего 2,88% от заявленного полумиллиона. Или 0,009% от всего населения России.

В городах Ленобласти акций не было вовсе. Одиночные пикеты прошли в двух поселениях Всеволожского района (Токсово и Мурино), а также в Киришах.