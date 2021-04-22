В конце 2020 года на бывшем выборгском заводе детских колясок, который находится на набережной 40-летия ВЛКСМ, началась развиваться культурно-досуговая деятельность, которая в итоге превратилась в “Центр Современного Искусства” в Выборге. Что он из себя представляет и какие цели ставят перед собой организаторы выставок, рассказывает журналист ivbg.ru.

История возникновения

Идея открыть Центр Современного Искусства в Выборге родилась у куратора пространства Филиппа Аветисова уже давно, но сама реализация началась с возможности, которую предоставил собственник здания ТЦ Welcome, разрешив разместить на своей территории “Центр Современного Искусства”.

“Мы находимся в этом здании по договоренности с его собственником и далеко не факт, что Центр навсегда останется здесь. Эту возможность используем максимально, насколько на это хватает сил и финансов”, — рассказывает Филипп.

Первая выставка “Рождественский фестиваль”

После появления помещений, Филипп обратился с просьбой к своим знакомым в творческих кругах принять участие и поддержать новый проект. Именно так получилось организовать первое мероприятие “Рождественский фестиваль”, прошедший с 26 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. В фестивале участвовали около 40 художников из разных стран, большая часть из которых представители медиалаборатории CYLAND, Арт-центра “Пушкинская-10”, а также множество независимых художников.

Фото: Галерея «Арт-лига»

Вторая выставка “Сальвадор Дали. Тайнопись”

Вторая выставка была предложена по инициативе коллекционера Андрея Базанова. Его коллекция работ Сальвадора Дали — ксилографии и литографии были выставлена на показ с 6 февраля по 28 марта.

“Мы сделали двухмесячную выставку февраль-март, которая завершилась с успехом”, — делится куратор пространства.

Третья выставка “Апрель”

Марина Колдобская

Нынешний проект, который называет “Апрель”, полностью находится под “опекой” Филиппа. Он лично пригласил в роли главных действующих лиц художника и дизайнера Марину Колдобскую и Дмитрия Шубина, являющихся резидентами Арт-центра “Пушкинская-10”.

Основным экспонатом выставки стали полотна Марины, выполненные в технике — цифровая живопись, наложенные поверх финских интерьеров в центральном помещении со стеклянным потолком.

“Это компьютерная живопись, перенесенная на печатную пленку”, — поясняет Филипп.

Работы Колдобской находятся в коллекции “Русского музея”, а также в частных собраниях за рубежом.

Цветные полотна усовершенствованы работами самого куратора выставки Филиппа Аветисова, который в центре атриума разместил несколько горизонтальных скульптур. Они похожи на персонажей восьмибитной игровой приставки.

“Что касается меня, то мои пиксельные божьи коровки призваны просто поддержать Маринино творчество и выйти за рамки плоскости. Ну и в свою очередь это такая аллюзия на компьютерные восьмибитные игры”, — добавляет он.

Дмитрий Шубин

Дмитрий Шубин — руководитель санкт-петербургского оркестра импровизаций. Он создал пять аудио-полотен посвященных Выборгу, которые представлены на выставке. Называются они “Слушая Выборг”. Все организовано таким образом, что в каждой нише помещения длинного коридора висят несколько пар наушников со звуками одного из пяти полотен. Каждая аудиоинсталляция создана по принципу: полевые записи, “приправленные” электроникой и фортепиано.

“Эти пять аудио-полотен на взгляд Дмитрия Шубина наиболее аутентичны с точки зрения звучания города” — рассказывает Филипп.

В первом зале “Железнодорожный вокзал” в основу положены звуки: закрытия дверей поездов, проходящего мимо грузового состава с поклажей, шаги в подземном переходе и звуки двигателей локомотивов, ожидающих отправления. Длительность — 4:40.

Второй зал — “Бастион Панцерлакс” (5:31). Полевые записи сделаны с бастиона.

Третий зал — “Выборгский замок. Башня Олафа” (07:28).. Металлический скрип ворот, голоса посетителей, стук дверей — все это исчезает, сливаясь с частотой высоты замка, тем самым образуя особое звучание средневекового сооружения.

Четвертый зал — “Часовая башня” (3:09). Художник хотел показать неторопливость времени на улицах Старого города. Запись боя часов на башне замедлена на 361%, что вместе с частотной обработкой позволяет не только услышать, но и ощутить “вязкость” времени.

Пятый зал — “Улица Водной заставы” (6:47). Пытаясь продемонстрировать архитектурные особенности Старого города, с его узкими вытянутыми пространствами, Дмитрий “вобрал” в полевые записи реверберацию и переотражения, влияющие на изменение частотного спектра. Итог — перестройка звукового понимания пространства.

Другие фрагменты выставки «Апрель»

В состав выставки также входит видеоинсталляция Людмилы Беловой под названием “Дом”. Она основана на воспоминаниях космонавтов: как они воссоздавали в памяти дом, находясь на орбите.

Помимо всего этого гостям представлена отдельно взятая фотовыставка Юрия Молодковца — главного фотографа Эрмитажа. Показанный на выставке проект создан в 2016 году. Он появился во время ремонтных работ в Эрмитаже, когда скульптуры в целях сохранения сотрудники музея накрыли полиэтиленом. Фотограф увидел в этом нечто особенное, в результате чего создал серию фотографий.

“Виртуальный Выборг”

Предпоследний “фрагмент” нынешней выставки — видеопроект с выдержками из финского проекта “Виртуальный Выборг”, который начинал Юха Ланкинен, сын последнего главного архитектора Выборга, совместно с университетом Тампере . Перед ними стояла задача создать полную виртуальную модель 3D Выборга. В результате смерти Юха, дело осталось незаконченным. И автор макета Выборга образца 1939 года, который сейчас хранится в музее Лаппеенранты. Нынешний проект — выдержки из 3D-рендеров, что у них получилось на момент 2014 года (последний материал). Целые кварталы, выполненные в технологии 3D моделирования на основе чертежей, архивных фотографий, хранившиеся на территории Финляндии после перехода города в состав Советского Союза.

“На десерт” — возможность посетить, интересующую многих обывателей, винтовую лестницу. В процессе просмотра гостям расскажут о творчестве архитектора Аарне Эрви, создавшего подобные архитектурные “чудеса”.

Что дальше?

Напоминаем, что выставка закрывается 25 апреля. После чего, намечается небольшая “пауза”, которую работники именуют как “переэкспозиция внутри функционализма”.