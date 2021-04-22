Как Выборг превращается в Центр Современного Искусства Ленобласти — репортаж

Автор: Маргарита Константинова
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В конце 2020 года на бывшем выборгском заводе детских колясок, который находится на набережной 40-летия ВЛКСМ, началась развиваться культурно-досуговая деятельность, которая в итоге превратилась в “Центр Современного Искусства” в Выборге. Что он из себя представляет и какие цели ставят перед собой организаторы выставок, рассказывает журналист ivbg.ru.

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Часть скульптурной композиции Филиппа Аветисова в Атриуме

История возникновения

Идея открыть Центр Современного Искусства в Выборге родилась у куратора пространства Филиппа Аветисова уже давно, но сама реализация началась с возможности, которую предоставил собственник здания ТЦ Welcome, разрешив разместить на своей территории “Центр Современного Искусства”. 

“Мы находимся в этом здании по договоренности с его собственником и далеко не факт, что Центр навсегда останется здесь. Эту возможность используем максимально, насколько на это хватает сил и финансов”, — рассказывает Филипп.

Первая выставка “Рождественский фестиваль”

После появления помещений, Филипп обратился с просьбой к своим знакомым в творческих кругах принять участие и поддержать новый проект. Именно так получилось организовать первое мероприятие “Рождественский фестиваль”, прошедший с 26 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. В фестивале участвовали около 40 художников из разных стран, большая часть из которых представители медиалаборатории CYLAND, Арт-центра “Пушкинская-10”, а также множество независимых художников.

Как Выборг превращается в Центр Современного Искусства Ленобласти - репортаж Филипп Аветисов, Марина Колдобская, Дмитрий Шубин, выставка "Апрель", Выборгский Центр Современного искусства, Выборг, бывший завод по производству колясок
Как Выборг превращается в Центр Современного Искусства Ленобласти - репортаж Филипп Аветисов, Марина Колдобская, Дмитрий Шубин, выставка "Апрель", Выборгский Центр Современного искусства, Выборг, бывший завод по производству колясок
Как Выборг превращается в Центр Современного Искусства Ленобласти - репортаж Филипп Аветисов, Марина Колдобская, Дмитрий Шубин, выставка "Апрель", Выборгский Центр Современного искусства, Выборг, бывший завод по производству колясок
Как Выборг превращается в Центр Современного Искусства Ленобласти - репортаж Филипп Аветисов, Марина Колдобская, Дмитрий Шубин, выставка "Апрель", Выборгский Центр Современного искусства, Выборг, бывший завод по производству колясок
Как Выборг превращается в Центр Современного Искусства Ленобласти - репортаж Филипп Аветисов, Марина Колдобская, Дмитрий Шубин, выставка "Апрель", Выборгский Центр Современного искусства, Выборг, бывший завод по производству колясок
Как Выборг превращается в Центр Современного Искусства Ленобласти - репортаж Филипп Аветисов, Марина Колдобская, Дмитрий Шубин, выставка "Апрель", Выборгский Центр Современного искусства, Выборг, бывший завод по производству колясок
Как Выборг превращается в Центр Современного Искусства Ленобласти - репортаж Филипп Аветисов, Марина Колдобская, Дмитрий Шубин, выставка "Апрель", Выборгский Центр Современного искусства, Выборг, бывший завод по производству колясок

Фото: Галерея «Арт-лига»

Вторая выставка “Сальвадор Дали. Тайнопись”

Вторая выставка была предложена по инициативе коллекционера Андрея Базанова. Его коллекция работ Сальвадора Дали — ксилографии и литографии были выставлена на показ с 6 февраля по 28 марта.

“Мы сделали двухмесячную выставку февраль-март, которая завершилась с успехом”, — делится куратор пространства.
Как Выборг превращается в Центр Современного Искусства Ленобласти - репортаж Филипп Аветисов, Марина Колдобская, Дмитрий Шубин, выставка "Апрель", Выборгский Центр Современного искусства, Выборг, бывший завод по производству колясок
Как Выборг превращается в Центр Современного Искусства Ленобласти - репортаж Филипп Аветисов, Марина Колдобская, Дмитрий Шубин, выставка "Апрель", Выборгский Центр Современного искусства, Выборг, бывший завод по производству колясок
Как Выборг превращается в Центр Современного Искусства Ленобласти - репортаж Филипп Аветисов, Марина Колдобская, Дмитрий Шубин, выставка "Апрель", Выборгский Центр Современного искусства, Выборг, бывший завод по производству колясок
Как Выборг превращается в Центр Современного Искусства Ленобласти - репортаж Филипп Аветисов, Марина Колдобская, Дмитрий Шубин, выставка "Апрель", Выборгский Центр Современного искусства, Выборг, бывший завод по производству колясок
Как Выборг превращается в Центр Современного Искусства Ленобласти - репортаж Филипп Аветисов, Марина Колдобская, Дмитрий Шубин, выставка "Апрель", Выборгский Центр Современного искусства, Выборг, бывший завод по производству колясок
Как Выборг превращается в Центр Современного Искусства Ленобласти - репортаж Филипп Аветисов, Марина Колдобская, Дмитрий Шубин, выставка "Апрель", Выборгский Центр Современного искусства, Выборг, бывший завод по производству колясок
Как Выборг превращается в Центр Современного Искусства Ленобласти - репортаж Филипп Аветисов, Марина Колдобская, Дмитрий Шубин, выставка "Апрель", Выборгский Центр Современного искусства, Выборг, бывший завод по производству колясок
Как Выборг превращается в Центр Современного Искусства Ленобласти - репортаж Филипп Аветисов, Марина Колдобская, Дмитрий Шубин, выставка "Апрель", Выборгский Центр Современного искусства, Выборг, бывший завод по производству колясок
Как Выборг превращается в Центр Современного Искусства Ленобласти - репортаж Филипп Аветисов, Марина Колдобская, Дмитрий Шубин, выставка "Апрель", Выборгский Центр Современного искусства, Выборг, бывший завод по производству колясок

Третья выставка “Апрель”

Марина Колдобская

Нынешний проект, который называет “Апрель”, полностью находится под “опекой” Филиппа. Он лично пригласил в роли главных действующих лиц художника и дизайнера Марину Колдобскую и Дмитрия Шубина, являющихся резидентами Арт-центра “Пушкинская-10”.

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Атриум в Центре Современного Искусства в Выборге

Основным экспонатом выставки стали полотна Марины, выполненные в технике — цифровая живопись, наложенные поверх финских интерьеров в центральном помещении со стеклянным потолком.

“Это компьютерная живопись, перенесенная на печатную пленку”, — поясняет Филипп.

Работы Колдобской находятся в коллекции “Русского музея”, а также в частных собраниях за рубежом. 

Цветные полотна усовершенствованы работами самого куратора выставки Филиппа Аветисова, который в центре атриума разместил несколько горизонтальных скульптур. Они похожи на персонажей восьмибитной игровой приставки.

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Полотна Марины Колдобской «Божьи коровки» и часть скульптурной композиции Филиппа Аветисова

“Что касается меня, то мои пиксельные божьи коровки призваны просто поддержать Маринино творчество и выйти за рамки плоскости. Ну и в свою очередь это такая аллюзия на компьютерные восьмибитные игры”, — добавляет он.

Дмитрий Шубин

Дмитрий Шубин — руководитель санкт-петербургского оркестра импровизаций. Он создал пять аудио-полотен посвященных Выборгу, которые представлены на выставке. Называются они “Слушая Выборг”. Все организовано таким образом, что в каждой нише помещения длинного коридора висят несколько пар наушников со звуками одного из пяти полотен. Каждая аудиоинсталляция создана по принципу: полевые записи, “приправленные” электроникой и фортепиано.

“Эти пять аудио-полотен на взгляд Дмитрия Шубина наиболее аутентичны с точки зрения звучания города” — рассказывает Филипп.
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Зал со звуковыми инсталляциями Дмитрия Шубина
  • В первом зале “Железнодорожный вокзал” в основу положены звуки: закрытия дверей поездов, проходящего мимо грузового состава с поклажей, шаги в подземном переходе и звуки двигателей локомотивов, ожидающих отправления. Длительность — 4:40.
  • Второй зал — “Бастион Панцерлакс” (5:31). Полевые записи сделаны с бастиона.
  • Третий зал — “Выборгский замок. Башня Олафа” (07:28).. Металлический скрип ворот, голоса посетителей, стук дверей — все это исчезает, сливаясь с частотой высоты замка, тем самым образуя особое звучание средневекового сооружения.
  • Четвертый зал — “Часовая башня” (3:09). Художник хотел показать неторопливость времени на улицах Старого города. Запись боя часов на башне замедлена на 361%, что вместе с частотной обработкой позволяет не только услышать, но и ощутить “вязкость” времени.
  • Пятый зал — “Улица Водной заставы” (6:47). Пытаясь продемонстрировать архитектурные особенности Старого города, с его узкими вытянутыми пространствами, Дмитрий “вобрал” в полевые записи реверберацию и переотражения, влияющие на изменение частотного спектра. Итог — перестройка звукового понимания пространства. 
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Первый зал “Железнодорожный вокзал” — первая аудиоинсталляция проекта «Слушая Выборг»

Другие фрагменты выставки «Апрель»

В состав выставки также входит видеоинсталляция Людмилы Беловой под названием “Дом”. Она основана на воспоминаниях космонавтов: как они воссоздавали в памяти дом, находясь на орбите.

Помимо всего этого гостям представлена отдельно взятая фотовыставка Юрия Молодковца — главного фотографа Эрмитажа. Показанный на выставке проект создан в 2016 году. Он появился во время ремонтных работ в Эрмитаже, когда скульптуры в целях сохранения сотрудники музея накрыли полиэтиленом. Фотограф увидел в этом нечто особенное, в результате чего создал серию фотографий.

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Фотовыставка Юрия Молодковца

 “Виртуальный Выборг”

Предпоследний “фрагмент” нынешней выставки — видеопроект с выдержками из финского проекта “Виртуальный Выборг”, который начинал Юха Ланкинен, сын последнего главного архитектора Выборга, совместно с университетом Тампере . Перед ними стояла задача создать полную виртуальную модель 3D Выборга. В результате смерти Юха, дело осталось незаконченным. И автор макета Выборга образца 1939 года, который сейчас хранится в музее Лаппеенранты. Нынешний проект — выдержки из 3D-рендеров, что у них получилось на момент 2014 года (последний материал). Целые кварталы, выполненные в технологии 3D моделирования на основе чертежей, архивных фотографий, хранившиеся на территории Финляндии после перехода города в состав Советского Союза. 

“На десерт” — возможность посетить, интересующую многих обывателей, винтовую лестницу. В процессе просмотра гостям расскажут о творчестве архитектора Аарне Эрви, создавшего подобные архитектурные “чудеса”.

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Винтовая лестница на бывшем заводе детских колясок.

Что дальше?

Напоминаем, что выставка закрывается 25 апреля. После чего, намечается небольшая “пауза”, которую работники именуют как “переэкспозиция внутри функционализма”. 

“То есть здание будет пустовать. В нем будут проводится работы по строительству новой экспозиции. В это же время в майские праздники будет предложена большая экскурсия по творчеству Аарне Эрви — автора здания и экскурс в функционализм в целом, потому что мы, в принципе, как Центр Современного Искусства, считаем своей миссией еще и просветительскую работу. Функционализм невозможно отделить во всех его тенденциях, во всем его многообразии от современного искусства . Это очень последовательные истории”.
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Потолок атриума.
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