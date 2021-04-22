Столкновение Fiat Ducato и «ГАЗели» произошло около 10 часов утра. В больницу госпитализировали двух женщин в тяжелом и среднем состоянии, а также водителя.
Авария со смертельным исходом произошла около 10 часов утра на трассе А-121 «Сортавала» в Лахденпохском районе Карелии. Столкнулись два автомобиля — Fiat Ducato и «ГАЗель». В больницу госпитализировали двух женщин в тяжелом и среднем состоянии, а также водителя. Трое пассажиров «ГАЗели» погибли до прибытия медиков. Об этом рассказали ЛенТВ24.
Фото: ГКУ РК ОПС по Лахденпохскому району
Фото: ГКУ РК ОПС по Лахденпохскому району
Фото: ГКУ РК ОПС по Лахденпохскому району
Фото: ГКУ РК ОПС по Лахденпохскому району
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