Столкновение Fiat Ducato и «ГАЗели» произошло около 10 часов утра. В больницу госпитализировали двух женщин в тяжелом и среднем состоянии, а также водителя.

Авария со смертельным исходом произошла около 10 часов утра на трассе А-121 «Сортавала» в Лахденпохском районе Карелии. Столкнулись два автомобиля — Fiat Ducato и «ГАЗель». В больницу госпитализировали двух женщин в тяжелом и среднем состоянии, а также водителя. Трое пассажиров «ГАЗели» погибли до прибытия медиков. Об этом рассказали ЛенТВ24.

Фото: ГКУ РК ОПС по Лахденпохскому району Фото: ГКУ РК ОПС по Лахденпохскому району Фото: ГКУ РК ОПС по Лахденпохскому району Фото: ГКУ РК ОПС по Лахденпохскому району