На внутреннем кольце КАД в ДТП сгорела фура — движение полностью перекрыто

Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» информирует о том, что в связи с ДТП полностью перекрыто движение по внутреннему кольцу КАД Санкт-Петербурга.

В результате столкновения легкового и двух грузовых автомобилей в четверг вечером, 22 апреля, на внутреннем кольце КАД загорелась фура. Как сообщил ФКУ Упрдор «Северо-Запад» движение по трассе было полностью перекрыто.

На месте происшествия работали 12 сотрудников МЧС и 3 единицы техники. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Сакнт-Петербургу, в 19:13 огонь удалось потушить. Информация о пострадавших не поступала.