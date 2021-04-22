В Копорской крепости начали устранять последствия обвала кладки

В крепости XIII века в Ломоносовском районе начались противоаварийные работы. После этого планируется открыть доступ в крепость.
Фото: vk.com/ Владимир Цой
Фото: vk.com/ Владимир Цой
Фото: vk.com/ Владимир Цой
Об этом в социальной сети «ВКонтакте» написал председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Владимир Цой:
«Основное — укрепить кладку «волчьей ямы», на которую опирается и мост, и расположенные выше ворота. Также будет зафиксирована кладка опор моста, сделана временная кровля над башнями воротного комплекса».
Он также отметил, что реставрация объекта культурного наследия сорвалась из-за банкротства подрядчика. Конкурс на приведение крепости в порядок будет объявлен повторно.
Напомним, что обвал козырька перед входом в Копорскую крепость произошел в начале марта прошлого года.
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31.03.2021 220