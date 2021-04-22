В Копорской крепости начали устранять последствия обвала кладки

В крепости XIII века в Ломоносовском районе начались противоаварийные работы. После этого планируется открыть доступ в крепость.

Фото: vk.com/ Владимир Цой Фото: vk.com/ Владимир Цой Фото: vk.com/ Владимир Цой

Об этом в социальной сети «ВКонтакте» написал председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Владимир Цой:

«Основное — укрепить кладку «волчьей ямы», на которую опирается и мост, и расположенные выше ворота. Также будет зафиксирована кладка опор моста, сделана временная кровля над башнями воротного комплекса».

Он также отметил, что реставрация объекта культурного наследия сорвалась из-за банкротства подрядчика. Конкурс на приведение крепости в порядок будет объявлен повторно.

Напомним, что обвал козырька перед входом в Копорскую крепость произошел в начале марта прошлого года.