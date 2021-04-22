В Выборге откроют дополнительные классы для первоклассников

В Выборге остро стоит вопрос приема детей в первые классы. Районный комитет образования принял решение увеличить количество учебных классов для будущих школьников.

Об этом сообщает администрация Выборгского района. На сегодняшний день уже зачислены 850 человек, из них 669 учеников приняты в школы Выборга.

Как отмечается на сайте, большинство заявлений родители подают через портал «Современное образование Ленинградской области». Всего таких заявок уже насчитывается порядка 570.

Также официальный комментарий по данному поводу дала председатель комитета образования администрации МО «Выборгский район» Лариса Самченко.