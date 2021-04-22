Улицы Выборга начали украшать ко Дню Победы

Декоративные элементы появились пока только на опорах уличного освещения.
В четверг, 22 апреля, подрядчик, по заключенному ранее муниципальному контракту, приступил к украшению улиц Выборга ко празднику 9 мая.
Как сообщают в пресс-службе администрации города, украшения уже разместили на опорах уличного освещения на Красной площади, а также улицах Гагарина и Приморской.
Вам будет интересно
В Выборге остро стоит вопрос приема детей в первые классы. Районный комитет образования принял решение увеличить количество учебных классов для...
22.04.2021 24