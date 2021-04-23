В Ленинградской области открывается навигация для маломерных судов

Глава Ленобласти подписал распоряжении об открытии навигации с 24 апреля 2021 года на реках и озерах региона.

Главам администраций муниципальных образований Ленинградской области рекомендовано провести мероприятия, направленные на безопасную эксплуатацию маломерных судов, в соответствии с действующими правилами пользования водными объектами для личных и бытовых нужд.

Редакция ivbg.ru напоминает, что в соответствии с 36-м Федеральным законом маломерным именуют судно в следующих случаях:

— длина составляет не более 20 метров;

— способно взять на борт до 12 человек (экипаж и пассажиры).