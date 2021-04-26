В каждом доме должна быть аптечка, но покупать дорогие лекарства без надобности — лишняя трата денег. Какие средства, лекарства и дополнительные предметы должны иметься всегда под рукой, рассказывает ivbg.ru.

Основные правила по сбору бюджетной домашней аптечки

Если вы не часто болеете, то следует приобретать лекарственные препараты в небольших упаковках, чтобы не пришлось выкидывать их из-за истекшего срока годности. И, наоборот, при частых головных болях и других недугах, лучше покупать лекарства в больших упаковках. Это поможет сэкономить бюджет. Во время покупки всегда проверяйте срок годности. Понятное дело, что «просрочку» вам вряд ли предложат в приличной аптеке, но многие лекарства имеют срок хранения около трех лет. Лучше брать те, срок годности которых — от года и выше. Особое внимание необходимо уделить мазям и другим препаратам в жидких формах, потому что их срок реализации значительно сокращается после вскрытия. Некоторые из них после первого использования требуется переместить в холодильник. Поэтому перед применением внимательно прочитайте инструкцию, где указан метод и период хранения. Один раз в полгода следуют перебирать медикаменты и избавляться от тех, где истек срок хранения. Многие полагают, что можно принять таблетку, которая просрочена на месяц-два — это необоснованный риск, к которому «прибегать» не стоит. Для тех, кто теряется в названиях лекарственных препаратах и их назначениях, наилучшим решением будет подписать все упаковки, указав дл чего используются и окончание срока годности.

Что должно быть в домашней аптечке?

Средства для обработки ран и перевязки

Перекись водорода ( от 10 рублей) — самое лучшее и бюджетное средство для первичного обеззараживания ран. Использование: необходимо тщательно промыть рану перекисью, дать ей возможность высохнуть, а затем, при необходимости, перевязать бинтом или заклеить асептическим пластырем. После этого дополнительной обработки не требуется. Перекись всегда должна быть свежей, поэтому наилучшим вариантом будет приобрести сразу несколько бутылочек.

— самое лучшее и бюджетное средство для первичного обеззараживания ран. Использование: необходимо тщательно промыть рану перекисью, дать ей возможность высохнуть, а затем, при необходимости, перевязать бинтом или заклеить асептическим пластырем. После этого дополнительной обработки не требуется. Перекись всегда должна быть свежей, поэтому наилучшим вариантом будет приобрести сразу несколько бутылочек. Препараты, содержащие пантенол — помогают быстро заживлять раны, ссадины и ожоги. Все они дороже 100 рублей, но в аптеке можно попросить бюджетный вариант.

— помогают быстро заживлять раны, ссадины и ожоги. Все они дороже 100 рублей, но в аптеке можно попросить бюджетный вариант. Фурацилин (от 50 рублей) — помогает справиться с инфекцией в ране. Продается в таблетках, поэтому для обработки нужно растворить в воде. Также его используют для полоскания «больного» горла.

— помогает справиться с инфекцией в ране. Продается в таблетках, поэтому для обработки нужно растворить в воде. Также его используют для полоскания «больного» горла. Фиксирующие и перевязочные материалы: большой по ширине стерильный бинт, маленький бинт, вата или стерильные повязки из нетканого материала, эластический бинт и несколько видов пластыря.

Нужные лекарственные препараты

Обезболивающие и жаропонижающие

Боль и воспаления хорошо снимают недорогие медикаменты НПВС (Нестероидные противовоспалительные средства), как «Аспирин», «Ибупрофен», «Диклофенак», а также «Нимесил». Их стоимость чаще всего не превышает ста рублей. Кроме того, перечисленные препараты подходят для лечения болевых ощущений в суставах.

Препараты от простуды

Для лечения насморка лучше подойдут капли и спреи, в состав которых входит оксиметазолином или ксилометазолином. Стоимость подобных лекарственных препаратов не выше ста рублей. Справиться с кашлям помогут таблетки, где в составе имеются активные вещества — бромгексин и амброксол. Также «убрать» кашель помогут бюджетные варианты — «Мукалтин» (от 50 рублей) и «сироп Пертуссина» (от 70 рублей), но их действие немного слабее.

Спазмолитики

Медикаменты с дротаверином самые эффективные в борьбе со спазмами. Наиболее популярным из них является «Но-шпа», но можно купить другой лекарственный препарат в пределах 50 рублей.

Средства от диареи

Оптимальными вариантами по деньгам при лечении диареи станут «Лоперамид» (от 13 рублей) и «Активированный уголь» (от 10 рублей). Отметим, что есть еще бюджетный вариант — «Фуразолидон» (от 60 рублей), который подходит при активности патогенных микробов и нахождении простейших в кишечнике.

Противоаллергические

«Супрастин» (от 114 рублей) — наиболее действенный препарат при уже начавшейся аллергии. Курс лечения — более 5-10 суток. «Зиртек» (от 180 рублей) — немного дешевле супрастина, но и попроще в действии. Его можно применять в профилактических целях, к примеру, в период цветения. Препарат «Фенистил» (от 350 рублей) выпускают в форме геля, мази, эмульсии и капель, кроме противоаллергической реакции, он устраняет зуд от укосов насекомых.

Успокоительные

В домашней аптечке лучше всегда иметь легкие успокоительные на основе трав, например, «Валерьянку» (от 40 рублей), «Пустырник» (от 35 рублей), «Корвалол» (от 16 рублей) и «Глицин» (от 30 рублей). Все они стоят в пределах 100 рублей. Отметим, что капли «Корвалол» и похожие — «Валокордин», «Валосердин» влияют дыхательный центр, а также вызывают зависимость из-за входящего в состав фенобарбитала.

Все указанные выше медикаменты следует принимать с осторожностью, особенно людям с определенными хроническими заболеваниями. При продолжительном плохом самочувствии стоит проконсультироваться с врачом, а не заниматься самолечением.

Вспомогательные медицинские изделия

В каждой аптечке, кроме лекарственных средств и перевязочных материалов, должны иметься вспомогательные медицинские изделия.

Градусник

Самый дешовый вариант — ртутный, но за счет своей хрупкости он может быть опасен. Также в аптеках можно приобрести безртутные градусники (от 300 рублей), электронные термометры (от 200 рублей), инфракрасные термометры (от 500 рублей), термополоски (от 500 рублей).

Тонометр

Наиболее бюджетным вариантом является механический мембранный тонометр (от 800 рублей). Он подойдет тем, кто умеет им пользоваться. Наиболее удобным вариантом для дома станет электронный тонометр. Он бывает двух видов — с зарядным устройством (от 2000 рублей) и на батарейках (от 1000 рублей). Также есть наручные электронные измерители давления (от 1500 рублей). Важно при выборе тонометра подобрать подходящую по объему руки манжету. Если в семье есть дети, то лучше взять промежуточный вариант.

Грелка

резиновые грелки (от 150 рублей). Они просты в использовании и являются многоразовым вспомогательным средством. Во время процедуры человек должен лежать. Есть опасность ожога, при неудачном закупоривании.

(от 150 рублей). Они просты в использовании и являются многоразовым вспомогательным средством. Во время процедуры человек должен лежать. Есть опасность ожога, при неудачном закупоривании. электрические грелки (от 500). Из плюсов: не взывает аллергию, есть возможность регулирования температуры, не остывает. Минусами таких грелок являются небезопасность за счет питания от сети и обязательное наличие розеток поблизости.

(от 500). Из плюсов: не взывает аллергию, есть возможность регулирования температуры, не остывает. Минусами таких грелок являются небезопасность за счет питания от сети и обязательное наличие розеток поблизости. солевые грелки (от 200) отличаются компактностью, гипоаллергенностью, способностью подстраиваться под контуры тела. Тепло держит около трех-четырех часов. В случае повреждения оболочки, грелка можно только выбросить.

(от 200) отличаются компактностью, гипоаллергенностью, способностью подстраиваться под контуры тела. Тепло держит около трех-четырех часов. В случае повреждения оболочки, грелка можно только выбросить. гелевые грелки (от 230) — малогабаритны и в использовании могут применяться как холодные, так и горячие. Они быстро остывают и при повреждениях так же «недееспособны», как и солевые.

(от 230) — малогабаритны и в использовании могут применяться как холодные, так и горячие. Они быстро остывают и при повреждениях так же «недееспособны», как и солевые. химические грелки (от 28 рублей) просты в использовании, компактны, быстро нагреваются и хорошо согревают, но в большинство из них — одноразовые.

Клизма

Клизмы также имеют несколько видов. Но в домашней аптечке будет достаточно иметь обычную очистительную клизму (от 200 рублей). Для тех, кто не уверен, что сможет сам правильно выполнить процедуру, существует альтернативный вариант — микроклизмы ( от 300 рублей — 4 штуки).

Будьте здоровы!