Если в доме есть дети, то и наличие детской аптечки обязательно. Редакция ivbg.ru «собрала» аптечки для младенцев, детей от трех лет и подростков. В материале указаны примеры противовоспалительных, жаропонижающих, противоаллергенных и других средствах, которые могут пригодиться родителям в разные периоды жизни ребенка. Интересующий вас раздел текста ищите под соответствующим заголовком.

Вам будет интересно Как собрать домашнюю бюджетную аптечку - советы ivbg.ru В каждом доме должна быть аптечка, но покупать дорогие лекарства без надобности - лишняя трата денег. Какие средства, лекарства и... 26.04.2021 170

Меры предосторожности

Первым делом стоит сделать отдельную детскую аптечку. Это простая мера безопасности, чтобы в критической ситуации не перепутать лекарственное средство.

Хранить медикаменты для детей следуют в легкодоступном для взрослых месте, в которое ребенок не сможет залезть. Кухня и ванная комната — не подходят для хранения, потому что за счет температурных перепадов, некоторые препараты могут испортиться.

Каждые полгода необходимо перебирать лекарственные средства и избавляться от тех, где истек срок годности. Также следует помечать те медикаменты, в которых срок действия скоро подойдет к концу. На открытые сиропы стоит делать отдельные пометки, потому что их срок хранения сокращается после вскрытия бутыля.

Аптечка для новорожденных

Перед рождением малыша маме следует позаботиться о наличии всех необходимых лекарственных средствах и вспомогательных предметах для ребенка. В аптечку для новорожденных входит:

1% спиртовый раствор зеленки для обработки сухой пупочной ранки;

Термометр для измерения температуры тела;

Стерильные бинты — узкий и широкий;

Специальные детские ножницы с безопасными закругленными кончиками для подстригания ногтей;

Ватные палочки для чистки ушек и носа, а также обработки пупочной ранки. Отметим, что сейчас в продаже есть специальные детские ватные палочки для чистки ушей, которые имеют толстую серединку, не позволяющую «проникнуть» глубоко в ушную раковину и повредить барабанную перепонку;

Обычный маленький шприц или мерная ложка, с помощью которых можно отмерить необходимую дозировку лекарственного средства;

Несколько пипеток;

Газоотводная трубка. Лучше простерилизовать ее сразу и убрать в специальный чистый контейнер либо пакет;

Спринцовка силиконовая для промывания прямой кишки, носа и выпускания газиков;

Детская грелка;

Аспиратор назальный поможет при насморке «отсосать» слизь;

Детское простерилизованное вазелиновое или растительное масло для массажа.

Многие сразу покупают жаропонижающие средства и другие лекарственные препараты, но этого заранее делать не стоит. После выписки из роддома к малышу первую неделю пребывания дома будут каждый день приходить на осмотр действующий на участке педиатр и медсестра. Именно лечащий врач может выписать все необходимые медикаменты: жаропонижающее, противоаллергенное, препараты от запора при надобности, витамины и другие.

Аптечка для детей от трех лет

К трем годам уже становится более понятно, есть ли у ребенка аллергия и как она проявляется. В какие периоды может возникнуть простуда и по каким признакам начать профилактическое лечение. Поэтому, список необходимых медикаментов выглядит следующим образом:

Дезинфицирующие средства

Получать ссадины ребенок начинает «с первых шагов», но именно с трех лет начинается период «непрерывного смазывания» за счет активности и детской непосредственности.

Из антисептических средств в детской аптечке должны обязательно быть: раствор йода спиртовой 5%, зеленка и перекись водорода 3%. Отметим, что йод следует наносить аккуратно. Пропитать раствором ватную палочку и обработать участок вокруг ранки, не касаясь самого пореза.

Мазь для заживления ран

Учитывая, сколько царапин и ссадин «ставит» на себе ребенок за сутки, лучше всегда иметь наготове ранозаживляющую мазь. Деткам от трех лет можно наносить Левомеколь (от 120 рублей), Бепантен (от 380 рублей) или Актовегин (от 120 рублей). При серьезных «ранениях» средство наносят под стерильную повязку около двух-трех раз в день. Если ранка начинает «мокнуть», лучше связаться с медсестрой участка и уточнить дальнейшие действия. При обычных царапинах, можно просто смазывать поврежденное место утром и вечером после умывания.

Перевязочные материалы

В детской аптечки обязательно должны быть: вата или ватные диски, ватные палочки, несколько стерильных бинтов разной ширины, бактерицидные лейкопластыри и один лейкопластырь в рулоне.

Средство от повышенной температуры тела

С трехлетнего возраста ребенку можно принимать практически любые жаропонижающие сиропы, но по назначению педиатра. Чаще всего детский врач прописывает «Нурофен» (ибупрофен), «Панадол» и «Эффералган» (парацетамол) или свечи с теми же действующими веществами.

Средство от насморка

Для избавления от насморка первым делом промывают нос слабым солевым раствором или препаратом с морской водичкой, например, «Аквамарис» (от 250 рублей). Если есть необходимость, то после промывания стоит закапать нос сосудосуживающим средством. Детские препараты — Нафтизин (от 40 рублей), Фармазолин (от 90 рублей), Називин (от 150 рублей), Назол (от 200 рублей) и другие отлично с этим справляются. Отметим, что применять капли можно не более недели, так как они вызывают привыкание и пересыхание слизистой носа.

Средство от кашля

Назначить правильное средство может только педиатр, так как есть разные разновидности кашля: сухой, мокрый, отхаркивающий и другие. Часто прописывают мазь наружного применения: мазь «Пульмекс Беби» (от 300 рублей) и мазь «Эвкабал» (от 300 рублей). Сиропы: растительные – «Эвкабал» (от 250 рублей), сироп подорожника ( от 280 рублей), «Проспан» (от 400 рублей) или муколитические средства: «Лазолван» (от 215 рублей), «Амбробене» (от 110 рублей), «Амброксол» (от 75 рублей) и «АЦЦ» (от 300 рублей).

Средство для лечения горла

Трехлетнему ребенку подойдут такие средства, как «Лизобакт» (от 270 рублей) и спрей «Тантум Верде» (от 300 рублей).

Противоаллергическое средство

Внутрь назначает только лечащий врач. Чаще всего это обычный «Супрастин» (от 145 рублей), но дозировка зависит от возраста ребенка. А из наружных средств лучше запастись гелем «Фенистил» (от 360 рублей), который поможет как при укусах насекомых, так и от различных аллергических раздражений на коже.

Расстройства желудка, рвота и отравление

Для лечения расстройства желудка родителям необходимо быть уверенными, что у ребенка нет опасных симптомов отравления, требующих немедленной медицинской помощи. Если таких показаний нет, то можно дать «Смекту» (от 230 рублей), которая оказывает адсорбирующее и противодиарейное действие. При продолжительной рвоте могут помочь солевые растворы для восстановления водно-солевого баланса, такие как «Регидрон» (от 420 рублей). Поить им ребенка во время интоксикации организма — 1 глоток в 5, лучше 10 минут. Антибактериальные средства назначает только врач.

Дополнительные медицинские предметы для детской аптечки от трех лет:

термометр;

спринцовка;

детский крем;

пипетка.

В комплект также могут входить: средство для загара и от мороза, таблетки от укачивания, спрей «Пантенол» от ожогов и детский гель, облегчающий прорезывание зубов.

Подростковая аптечка

Некоторые взрослые препараты доступны школьнику уже в возрасте восьми лет. Но все же, имеются и те, где стоят ограничения — до 12 или 14 лет, а иногда и до 18-летнего возраста. Например, «Аспирин», запрещен к приему лицам, не достигшим 15 лет. Что же должно быть в аптечке подростка?

Во-первых, к подростковому возрасту у некоторых детей уже имеются хронические заболевания, поэтому лекарства первой помощи, всегда должны быть в аптечке.

Во-вторых, аптечка школьника должна содержать в себе все необходимые средства для обработки ран:

Перекись водорода 3%-ная;

Растворы антисептиков для промывания ран — «Мирамистин» (от 400 рублей) или «Хлоргексидин» (от 12 рублей);

Йод 5%, зеленка или фукорцин;

Лейкопластыри – обычный для фиксации повязок и бактерицидный для «закрытия» мелких порезов и ссадин;

Стерильные бинты – узкий и широкий;

Вата или ватные диски и ватные палочки;

Средство от ожогов;

Гели, мази или кремы с ранозаживляющим, противоотечным, противозудным действием, например, «Фенистил-гель»(от 360 рублей) или бальзам «Спасатель» (от 140 рублей);

Пинцет, а также пипетки с тупым кончиком для закапывания лекарств;

Ножницы.

В-третьих, дети школьного возраста чаще всего «страдают» аллергией, простудой и кишечными инфекциями. Кроме того, могут быть проблемы со стулом и болью в животе. Как устранить вышеперечисленные проблемы:

Жаропонижающие средства, где действующими веществами являются парацетамол или ибупрофен. Принимать их можно в виде сиропа или таблеток, но дозировка должна быть ориентирована на возраст ребенка. Эти лекарственные средства можно также использовать при головной и зубной болях или плохом самочувствии при солнечных ожогах;

Медикаменты сорбентов в форме порошков, таблеток, гелей и прочие. Они помогут при кишечных инфекциях, отравлениях и аллергии. Принимать их следует строго по инструкции;

Порошки для приготовления раствора, если у школьника рвота и/или диарея. Они помогут восполнить в организме потерю жидкости и солей. При их отсутствии, можно использовать обычные соляные растворы, сочетая их c крепким сладким чаем с лимоном;

Антигистаминные препараты в таблетках или каплях для устранения реакций на продукты питания, а также в результате кожных высыпаний с зудом и других формах аллергии. Эти же средства применяются при простуде у аллергиков, если есть сильный отек в области носоглотки, при укусах насекомых;

Сосудосуживающие капли или спреи для устранения заложенности носа, в составе которых есть оксиметазолин или ксилометазолин. Медикаменты должны соответствовать возрастной дозировке. Отметим, что после 12 лет можно использовать некоторые лекарственные средства для взрослых;

Седативные средства, такие как настойка валерьяны или пустырника, тоже стоит иметь «под рукой», учитывая переходный возраст и школьные стрессы.

Напоминаем, что не стоит лечить ребенку самостоятельно, если вы не уверены в состоянии «больного». Все препараты лучше давать только после консультации с врачом.