В Выборге 52-летний мужчина проломил череп 16-летнему школьнику

По информации ivbg.ru, 17 апреля около 19:30 в больницу Выборгского района в тяжелом состоянии доставлен 16-летний школьник.

Его нашли без сознания с серьезной травмой головы. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом височной кости и сотрясение мозга, поместив его в реанимацию.

Полицейские 22 апреля на улице Большая Каменная в Выборге задержали подозреваемого в избиении. Им оказался 52-летний местный житель. По версии следствия, несовершеннолетний вел себя неадекватно. Ныне задержанный сделал ему замечание. После чего дошло до рукоприкладства.