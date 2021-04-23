Кипр объявил о введении жесткого локдауна из-за вспышки Covid-19

Новые серьезные ограничения из-за коронавируса в республике начнут действовать с 26 апреля. Такое решение принял совет министров Кипра.

Как сообщает портал Фонтанка, ссылаясь на иноязычный сайт Pio.gov, локдаун начнет действовать с 23 апреля по 9 мая. Также известно, что в стране вводят комендантский час с 21:00 до 05:00. Разрешено будет покидать дом только для поездки на работу и в больницу. Для любых других выходов из дома нужно будет получить специальное разрешение по SMS.

Помимо прочего, в постановлении отмечается, что из посторонних в доме должны присутствовать не более 10 человек. Такое же максимальное количество людей сможет присутствовать на похоронах, свадьбах и других мероприятиях.