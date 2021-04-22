Решение продлить ограничения на въезд приняли из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Власти Финляндии сообщили о продлении режима ограничения на своей границе до 25 мая. Такое решение было принято из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Как сказано в сообщении финских властей, достаточные меры для компенсации ограничений еще не приняты. Для предотвращения коронавируса будут продолжены задействованы как внутренний пограничный контроль, так и ограничения на внешнее движение.

На сегодняшний день в Финляндии более 85 тысяч случаев заражения коронавирусом и около 900 летальных исходов. Об этом рассказали 78.ru.

Ранее мы писали о том, что в Финляндии до конца апреля продлили ограничения на въезд.