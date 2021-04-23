Выпускные вечера в России в этом году могут пройти очно

В Министерстве просвещения заявили о планах провести последние звонки в российских школах в очном формате, однако при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора.
Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, при проведении праздников будут учтены все требования Роспотребнадзора:
«Конечно, мы не должны расслабляться и все меры, предписанные Роспотребнадзором, соблюдать, чтобы исключать вспышки заболеваний».
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14.04.2021 219