Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая

Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Теперь майские праздники официально пройдут непрерывно.
Об этом сообщается на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин согласился с предложением Анны Поповой, в котором она переложила сделать дни между майскими праздниками нерабочими.
По словам лидера России, если глава Роспотребнадзора считает такую меру необходимой, то так и будет сделано.
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