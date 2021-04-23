Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая

Автор: Анастасия Щербакова
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Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Теперь майские праздники официально пройдут непрерывно.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин согласился с предложением Анны Поповой, в котором она переложила сделать дни между майскими праздниками нерабочими.

По словам лидера России, если глава Роспотребнадзора считает такую меру необходимой, то так и будет сделано.

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23.04.2021 67
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