Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая

Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Теперь майские праздники официально пройдут непрерывно.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин согласился с предложением Анны Поповой, в котором она переложила сделать дни между майскими праздниками нерабочими.

По словам лидера России, если глава Роспотребнадзора считает такую меру необходимой, то так и будет сделано.