По всей Ленобласти стартовал субботник

Автор: Анастасия Щербакова
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2019-04-20_12.16.07

Особенность субботника в этом году — уборка благоустроенных территорий по программе «Формирование комфортной среды». Уборка продлится до 11 июня.

Во всех районах Ленобласти 24 апреля стартовал Всероссийский субботник. Жители, сотрудники управляющих компаний и органов власти вышли на уборку территории после зимы. Порядок собираются навести во всех поселениях и районах, вывезет весь мусор спецтехника.

Уборка благоустроенных территорий проводится по программе «Формирование комфортной среды». Также территорию будет убирать и там, где работы по улучшению территорий только запланированы.

К 9 мая будет наведен порядок на мемориалах, памятных местах и воинских захоронениях. Очистят и береговую линию водоемов в честь Года Чистой воды.

Продлится очистка территории до 11 июня. Об этом рассказали 47channel.

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