Неизвестный в Петербурге «заминировал» заводы и сотовую вышку и просил выкуп в 6 млн рублей

В Северной столице ищут молодого человека, якобы заминировавшего важные городские объекты. Прибывшие на ложные вызовы полицейские бомб и мин не обнаружили.
Об этом сообщает Neva.Today. Неизвестный представился хакером и заявил, что на двух заводах и сотовой вышке находятся взрывные устройства. Преступник потребовал за их деактивацию 6 млн рублей. Как и обычно, на указанных минером адресам ничего не обнаружили.
Позже стало известно, что сообщение о закладке бомб поступило с аккаунта «ВКонтакте», владелец которого, вместе с тем, оказался поклонником видеоигры Minecraft. Злоумышленника пока не нашли.
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24.04.2021 47