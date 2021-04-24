Неизвестный в Петербурге «заминировал» заводы и сотовую вышку и просил выкуп в 6 млн рублей

В Северной столице ищут молодого человека, якобы заминировавшего важные городские объекты. Прибывшие на ложные вызовы полицейские бомб и мин не обнаружили.

Об этом сообщает Neva.Today. Неизвестный представился хакером и заявил, что на двух заводах и сотовой вышке находятся взрывные устройства. Преступник потребовал за их деактивацию 6 млн рублей. Как и обычно, на указанных минером адресам ничего не обнаружили.

Позже стало известно, что сообщение о закладке бомб поступило с аккаунта «ВКонтакте», владелец которого, вместе с тем, оказался поклонником видеоигры Minecraft. Злоумышленника пока не нашли.