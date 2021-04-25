Школьники обстреляли трамвай в Петербурге

По информации ivbg.ru, на перекрестке улицы Трефелева и проспекта Маршала Говорова в Санкт-Петербурге школьники вытралили из пневматического оружия в окно трамвая.

В результате по стеклу пошли трещины. Прибывшие на место полицейские установили, что выстрел был произведен из квартиры, расположенной в доме № 26 на проспекте Стачек.

В отношении двух подростков 15 и 16 лет, стрелявших из пневматического ружья, возбуждены уголовные дела по статье о вандализме.