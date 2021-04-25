Неизвестный напал на 57-летнего главу Лебяжьего поселения Ломоносовского района Ленинградской области Сергея Воеводина 24 апреля около 16:30.

На чиновника напали со спины и ударом выше поясницы свалили с ног. Затем уже лежащего на полу мужчину агрессор стал избивать ногами. Сергей Воеводин сумел перевернуться на спину и, прикрывая голову руками, рассмотрел нападавшего.

Заметив это, агрессор убежал. По словам чиновника, это был не похожий на славянина мужчина в возрасте около 30 лет, одетый в спортивный костюм. Передвигался на старой иномарке серо-голубого цвета без номеров. В машине был подельник-водитель.