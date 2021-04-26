Сбой в банке «Санкт-Петербург» временно лишил клиентов сбережений

Клиенты банка «Санкт-Петербург» в ночь с 24 на 25 апреля не смогли использовать свои деньги и потеряли к ним доступ из-за сбоя.
По словам клиентов кредитной организации, у них не получалось производить оплату, потому что на их счетах якобы недостаточно средств. Пострадавшие делились своими историями в социальных сетях.
Оперативно дозвониться в банк им не удалось. По словам сотрудников учреждения, ночью произошел технический сбой, который оперативно исправили.
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21.04.2021 312