Населенные пункты Ленобласти, где 26 апреля выявлены 83 новых заражения COVID-19

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 83 человек.

Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Лодейнопольском и Подпорожском районах. Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+1).

Бокситогорск (+1). Волосовский район: Извара (+2), Терпилицы (+2), Клопицы (+1), 81-й километр (+1).

Извара (+2), Терпилицы (+2), Клопицы (+1), 81-й километр (+1). Волховский район: Волхов (+2).

Волхов (+2). Всеволожский район: Мурино (+10), Всеволожск (+1), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+1), Сертолово (+4), Токсово (+1), Бугры (+1), пгт. им. Свердлова (+1), Капитолово (+1), Аро (+1), Карьер-Мяглово (+1), Лупполово (+1).

Мурино (+10), Всеволожск (+1), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+1), Сертолово (+4), Токсово (+1), Бугры (+1), пгт. им. Свердлова (+1), Капитолово (+1), Аро (+1), Карьер-Мяглово (+1), Лупполово (+1). Выборгский район: Выборг (+4), Первомайское (+1), Советский (+1), Поляны (+2), Зеркальный (+1), Приветнинское (+1), Красносельское (+1).

Выборг (+4), Первомайское (+1), Советский (+1), Поляны (+2), Зеркальный (+1), Приветнинское (+1), Красносельское (+1). Гатчинский район: Гатчина (+5), Сокколово (+1), Войсковицы (+1), Пудомяги (+1), Малые Колпаны (+1), Лукаши (+3).

Гатчина (+5), Сокколово (+1), Войсковицы (+1), Пудомяги (+1), Малые Колпаны (+1), Лукаши (+3). Кингисеппский район: Кингисепп (+1).

Кингисепп (+1). Киришский район: Кириши (+2).

Кириши (+2). Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+1), Мга (+2).

Кировск (+1), Шлиссельбург (+1), Мга (+2). Ломоносовский район: Виллози (+1).

Виллози (+1). Лужский район: Оредеж (+1), Красный Маяк (+1), Пехенец (+1).

Оредеж (+1), Красный Маяк (+1), Пехенец (+1). Приозерский район: Саперное (+2), Плодовое (+1).

Саперное (+2), Плодовое (+1). Сланцевский район: Сланцы (+3), Старополье (+1), Большие Поля (+1).

Сланцы (+3), Старополье (+1), Большие Поля (+1). Тихвинский район: Тихвин (+1).

Тосно (+2), Тельмана (+1), Никольское (+2), Ульяновка (+1), Рябово (+1).