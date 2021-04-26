Грузовой самолет с отказавшим двигателем экстренно сел в Пулково

На борту был экипаж из четырёх человек и груз.
По информации издания «Интерфакс», направляющийся в Хельсинки самолет Ан-26 экстренно сел в Пулково из-за отказа левого двигателя.
Отмечается, что самолет удалось успешно посадить на взлетно-посадочную полосу.
В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время аэропорт Пулково продолжает работу в штатном режиме.
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