«Магнит» может выплатить почти 25 млрд рублей дивидендов

Совет директоров ПАО «Магнит» обратился к акционерам с рекомендацией утвердить дивиденды по итогам 2020 года в размере 245,31 рубля на акцию. В общей сложности, как проинформировали в компании, объем выплат может достигнуть 24,999 млрд рублей.

Как передает «Интерфакс», годовое собрание акционеров «Магнита» будет проходить в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней назначена на 10 июня.

Участниками голосования могут стать акционеры, которые зарегистрированы в реестре по данным на 17 мая.

Срок закрытия реестра акционеров, которые планируют получить дивиденды, рекомендовано назначить на 25 июня.

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Как показали итоги девяти месяцев 2020 года, ритейлер выплатил 245,31 рубля на акцию (24,999 млрд рублей).

Следовательно, уровень общих дивидендов «Магнита» за прошлый год с учетом промежуточных может достигнуть 50 млрд рублей.