«Магнит» может выплатить почти 25 млрд рублей дивидендов

Совет директоров ПАО «Магнит» обратился к акционерам с рекомендацией утвердить дивиденды по итогам 2020 года в размере 245,31 рубля на акцию. В общей сложности, как проинформировали в компании, объем выплат может достигнуть 24,999 млрд рублей.
Как передает «Интерфакс», годовое собрание акционеров «Магнита» будет проходить в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней назначена на 10 июня.
Участниками голосования могут стать акционеры, которые зарегистрированы в реестре по данным на 17 мая.
Срок закрытия реестра акционеров, которые планируют получить дивиденды, рекомендовано назначить на 25 июня.
Как показали итоги девяти месяцев 2020 года, ритейлер выплатил 245,31 рубля на акцию (24,999 млрд рублей).
Следовательно, уровень общих дивидендов «Магнита» за прошлый год с учетом промежуточных может достигнуть 50 млрд рублей.