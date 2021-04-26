Стационар открыли на базе педиатрического отделения для малышей до 4 лет, а при наличии показаний и до 7 лет.

На базе педиатрического отделения Токсовской больницы открылся стационар для детей. Дневные койки смогут принимать до 10 юных пациентов в день. Стационар открыли на базе педиатрического отделения для малышей до 4 лет, а при наличии показаний и до 7 лет, дети смогут проходить лечение вместе с родителями.

Здесь лечат неврологические нарушения, проводят реабилитацию детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и при посттравматических состояниях, а также работают с детьми, имеющими хронические заболевания. Также в отделении возможна комплексная диагностика речевого развития детей от 1,5 лет, а также коррекция дефектов.

В отделении есть возможность быстро оформить медкарты для детского сада и школы, а также справки для бассейна и спортивных секций.

Работа стационара организована по программе «Развитие детского здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».