В Ленобласти ускорят получение «земельного капитала»

Автор: Анастасия Щербакова
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Источник: ЛенТВ24 / Анастасия Илюшина
Источник: ЛенТВ24 / Анастасия Илюшина

Ранее средства за «земельный капитал» в Ленобласти приходили семье в течение 180 дней, теперь деньги будут приходить за 90 дней.

Губернатор Александр Дрозденко подписал постановление об уменьшении срока выдачи средств на покупку земельного участка для многодетных семей. Ранее средства за «земельный капитал» в Ленобласти приходили семье в течение 180 дней, теперь деньги будут приходить за 90 дней.

С 3 мая постановление вступает в свою силу и распространяется на покупку участков. Напоминаем, что получить земельный капитал в Ленобласти смогут еще больше многодетных семей.

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