Ранее средства за «земельный капитал» в Ленобласти приходили семье в течение 180 дней, теперь деньги будут приходить за 90 дней.

Губернатор Александр Дрозденко подписал постановление об уменьшении срока выдачи средств на покупку земельного участка для многодетных семей. Ранее средства за «земельный капитал» в Ленобласти приходили семье в течение 180 дней, теперь деньги будут приходить за 90 дней.

С 3 мая постановление вступает в свою силу и распространяется на покупку участков. Напоминаем, что получить земельный капитал в Ленобласти смогут еще больше многодетных семей.