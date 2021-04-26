Саженцы сосны обыкновенной и ели европейской, используемые для посадки, выращивают в 47-м регионе.

Весной в Ленобласти высадят более 24 миллионов саженцев. Засадить планируют как минимум 8,8 тысяч га областных лесов. Больше половины объема этих работ придется на весенний период.

Саженцы сосны обыкновенной и ели европейской, используемые для посадки, выращивают в 47-м регионе. Отметим, что прошлом году Ленобласть вошла пятерку лучших регионов России по лесовосстановлению. В области высадили 8,9 тысяч гектар новых лесов. Об этом рассказали ЛенТВ24.

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