Валерия Черентаева и Екатерина Кукушкина из школы №1 стали лучшими среди конкурентов из 25 регионов, проявив свои знания в 3D-моделировании, 3D-печати и художественном рисования 3D-ручкой.

Учащиеся школы №1 города Тосно Валерия Черентаева и Екатерина Кукушкина стали призерами Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям. Домой они привезли серебряные и бронзовые медали.

Школьницы обошли конкурентов из 25 регионов, проявив свои знания в 3D-моделировании, 3D-печати и художественном рисования 3D-ручкой.

Тосненская школа в этом году ресурсной площадкой по промышленному дизайну. В школе также преподают уроки робототехники. В конце мая победители регионального этапа поедут в Москву, где в финале сразятся в компетенции «интернет-вещей». Об этом рассказали ЛенТВ24.

Ранее мы писали о том, как тосненские школьники будут решать тесты в специальных шлемах.