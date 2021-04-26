Однако Россия входит в число пяти крупнейших бизнес-партнеров Финляндии, несмотря на неблагоприятные показатели.

Объем торговли между Россией и Финляндией упал почти на треть. Об этом «Невским новостям» рассказал директор Финско-российской торговой палаты Юкка Хуухтанен.

Импорт из Финляндии в Россию снизился почти на 19% в 2020 году, упав ниже 3 млрд евро. В свою очередь экспорт из России в Финляндию пострадал на целых 35%, достигнув стоимости чуть более 5,8 млрд евро в 2020 году.

Выходит что обе страны потеряли почти 5 млрд евро из-за снижения объема торговли. Стоит отметить, что в 2019 году эта цифра равнялась 14,7 млрд евро по сравнению с 10 млрд в 2020 году.

Сектор услуг оказался под наибольшим ударом. Стоимость услуги упала на 44%, достигнув отметки в 730 млн евро, заявил Юкка Хуухтанен. Однако Россия входит в число пяти крупнейших бизнес-партнеров Финляндии, несмотря на неблагоприятные показатели. Об этом рассказали «Невские новости».

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