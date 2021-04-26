В Лодейном Поле мужчина отправится в колонию на 15 лет за торговлю наркотиками

Лодейнопольский городской суд вынес решение в отношении местного жителя, занимавшегося распространением наркотических веществ. В 2019 году он был пойман с поличным.

О приговоре сообщают в пресс-службе прокуратуры Ленобласти в понедельник, 26 апреля.

Мужчину был задержан ещё в ноябре 2019 года. Тогда его поймали за руку при продаже амфетамина. Позже, в ходе обысков в доме у него также были найдены порядка ста расфасованных пакетиков с наркотическими веществами.

Найденных оперативниками смертельных веществ у ныне осужденного хватило на 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.