В Лодейном Поле мужчина отправится в колонию на 15 лет за торговлю наркотиками

Лодейнопольский городской суд вынес решение в отношении местного жителя, занимавшегося распространением наркотических веществ. В 2019 году он был пойман с поличным.
О приговоре сообщают в пресс-службе прокуратуры Ленобласти в понедельник, 26 апреля.
Мужчину был задержан ещё в ноябре 2019 года. Тогда его поймали за руку при продаже амфетамина. Позже, в ходе обысков в доме у него также были найдены порядка ста расфасованных пакетиков с наркотическими веществами.
Найденных оперативниками смертельных веществ у ныне осужденного хватило на 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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