Дождь, мокрый снег и гололедица ожидаются в Ленобласти 27 апреля

Вторник 27 апреля в Ленинградской области обещает быть ненастным. Синоптики пророчат в этот день скользкие дороги и понижение температуры.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти, 27 апреля в регионе ожидается облачная погода. Во вторник утром местами прогнозируется небольшой дождь с мокрым снегом. В дневное время в большинстве районов области также будут осадки.

Скорость северо-восточного, северного ветра будет достигать 5-10 метров в секунду. Температура наружного воздуха утром -2…+3 гр., днем +3…+8 гр. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

В дорожном комитете Ленобласти автомобилистов призвали к внимательности на дорогах из-за возможных снегопадов и гололёда.